Новосибирск остался единственным городом Сибири в борьбе за звание «Культурная столица 2027 года»

Новосибирск вышел в финал Всероссийского конкурса «Культурная столица 2027 года», став единственным представителем Сибирского федерального округа среди восьми городов-финалистов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области

Голосование заканчивается 6 декабря.

«Уверен, что жители Иркутской области желают Новосибирску только победы», – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он также отметил, что Новосибирск по праву считается научной столицей России, а звание культурной столицы ему очень подходит.

Конкурс проводится ежегодно, и победителями в разные годы становились Нижний Новгород, Грозный и Омск. В текущем финале Новосибирску предстоит конкурировать с такими городами, как Вологда, Ульяновск, Сочи, Челябинск, Ставрополь, Калуга и Рязань.