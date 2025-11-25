Новости

"Глобальное утепление"
Утепление всех частных домов в Иркутской области оценили в 370 млрд рублей
Глобально утеплились
«Переезд из квартиры не избавит от проблем». Евгений Родионов о содержании частного дома
Все материалы сюжета

Новосибирск остался единственным городом Сибири в борьбе за звание «Культурная столица 2027 года»

Новосибирск вышел в финал Всероссийского конкурса «Культурная столица 2027 года», став единственным представителем Сибирского федерального округа среди восьми городов-финалистов.

<p>Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области</p>

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области

Голосование заканчивается 6 декабря.

«Уверен, что жители Иркутской области желают Новосибирску только победы», – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он также отметил, что Новосибирск по праву считается научной столицей России, а звание культурной столицы ему очень подходит.

Конкурс проводится ежегодно, и победителями в разные годы становились Нижний Новгород, Грозный и Омск. В текущем финале Новосибирску предстоит конкурировать с такими городами, как Вологда, Ульяновск, Сочи, Челябинск, Ставрополь, Калуга и Рязань.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес