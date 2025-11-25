ПЭК полностью восстановил работу филиалов и онлайн-сервисов после масштабного сбоя

Логистический оператор ПЭК полностью восстановил работу всех своих филиалов в России и за рубежом, вновь обеспечивая приём, обработку и отправку грузов в полном объёме. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Андрей Мякин.

Компания также обновила информационную систему во всех своих подразделениях, расположенных на территории России, стран СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии. Восстановлен и обновлён сайт с полным функционалом: клиенты могут оформлять онлайн-заказы, рассчитывать стоимость услуг, отслеживать грузы и пользоваться личным кабинетом.

Все отправления, запланированные на период с 19 по 21 ноября, уже направлены получателям и ожидаются к прибытию в ближайшее время.

Для предотвращения технических сбоев в будущем ПЭК обновил серверную инфраструктуру с использованием облачных технологий, что позволит вести постоянный онлайн-мониторинг. Платформа стала децентрализованной, благодаря чему различные сервисы смогут работать независимо друг от друга, отметил Андрей Мякин.

Напомним, на прошлой неделе у Первой экспедиционной компании произошёл масштабный технический сбой, который привёл к приостановке работы сайта и мобильного приложения, а также вызвал сбои в оказании услуг на несколько суток.