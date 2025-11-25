Ставки по депозитам в топ-20 российских банках пошли вверх

По итогам заседания Центрального банка России средние ставки по депозитам в двадцатке крупнейших отечественных кредитных организаций увеличились практически по всем срокам размещения вкладов – от шести месяцев до трёх лет. Наиболее заметный прирост показали депозиты с длительным сроком хранения, средняя доходность которых, по данным Индекса финансовых услуг («Финуслуги»), преодолела отметку в 10% впервые с начала осени текущего года.

Так, 24 октября Центробанк объявил о снижении ключевой ставки до уровня 16,5% годовых, однако подчеркнув намерение сохранить жесткую монетарную политику. После этого решения темп снижения процентов по депозитным продуктам существенно замедлился.

Согласно Индексу финансовых услуг, средний показатель доходности вкладов на шесть месяцев в топ-20 банковских учреждений увеличился на 0,12 п.п., достигнув отметки в 14,66%; аналогичный показатель по вкладам на сроки один и два года вырос на 0,10 п.п., составив 13,27% и 10,92% соответственно.

Наиболее ощутимый скачок зафиксирован по ставкам долгосрочных вложений продолжительностью в полтора и три года, которые повысились на 0,35 и 0,77 п.п., до 11,24% и 10,19% соответственно. Основной вклад в этот процесс внесли два крупных банка из числа лидеров рынка, резко повысившие ставки по долгосрочным депозитам.

Тем временем, проценты по краткосрочным вложениям сроком три месяца уменьшились на символичные 0,08 п.п., остановившись на уровне 15,14%. Из десяти банков, снижавших ставки по таким вкладам, ровно половина компенсировала падение повышением доходности.