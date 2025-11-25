CBS: Украина согласилась с мирным предложением США, остались незначительные детали

Американский телеканал CBS сообщил, что Украина согласилась с мирным предложением, за исключением «некоторых незначительных деталей», которые продолжают обсуждаться. Ранее сообщалось, что президенты Зеленский и Трамп планируют обсудить вопросы территорий, передаёт РБК.

По словам американского чиновника, украинская сторона приняла мирное соглашение, однако остаются детали, требующие доработки. «Мы сохраняем большой оптимизм. Министр армии США Дэн Дрисколл настроен положительно и надеется на скорый ответ от России», — отметил собеседник CBS. Дрисколл 25 ноября провёл несколько часов переговоров с российскими представителями.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что делегации Киева и Вашингтона достигли общего понимания ключевых условий соглашения.

Президент России Владимир Путин назвал первоначальный американский мирный план возможной основой для урегулирования конфликта. Этот план предусматривал отказ Украины от вступления в НАТО, вывод войск из контролируемых территорий Донбасса и признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска.

Украинская и американская делегации впоследствии скорректировали план: по информации Politico, из документа исключили девять пунктов, изменили условие о передаче Донбасса под контроль России и другие деликатные вопросы. Вопросы территорий и интеграции в НАТО будут обсуждаться на уровне президентов Зеленского и Трампа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова рассмотреть промежуточную версию соглашения и ожидает её от США после согласования с европейскими и украинскими сторонами.