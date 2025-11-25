Глава Wildberries обратилась к властям с открытым письмом, обвинив банки в массовой атаке

Основатель Wildberries Татьяна Ким обратилась с открытым письмом к Центральному банку, правительству России и Федеральному собранию. В нем предприниматель обвинила банки в массовой публичной атаке на маркетплейсы. Полный текст опубликовал «Коммерсантъ».

«Партнерами цифровых платформ сегодня выступают более 1 млн предпринимателей. Для малого и среднего бизнеса в России цифровые платформы являются практически единственной возможностью масштабироваться и выйти на многомиллионную аудиторию», – отметила Татьяна Ким.

Предприниматель подчеркнула, что для нее удивительны нападки на селлеров, поскольку нарушения налогового законодательства есть лишь у 0,3% компаний и ИП на маркетплейсах. По мнению Ким, ввести запрет определенных форм деятельности хотят «в угоду амбициям банковского сектора».

«Основная претензия крупнейших банков сводится к тому, что они требуют запретить программы лояльности для потребителей при оплате банками маркетплейсов под предлогом равного доступа к аудитории. Что взамен? Где гарантии, что эти банки точно так же будут давать скидки покупателям, добившись запрета для маркетплейсов?» – пишет автор письма.

Она рассказала, что возможность давать выгоду по своим картам при оплате на маркетплейсах у банков есть уже сейчас, однако далеко не все ее используют. При этом ресурсов у пяти банков, выступающих с критикой маркетплейсов, больше: за девять месяцев 2025 года они аккумулировали 1,93 трлн рублей чистой прибыли, то есть в 24 раза больше, чем онлайн-платформы. Соответственно, «пространство для финансового маневра в части субсидирования скидок [у банков] значительно шире возможностей маркетплейсов».

«Однако мы не видим у большинства банков желания инвестировать в кешбэк за покупки на маркетплейсах. Почему? Потому что им это невыгодно и у них нет никаких экономических стимулов для этого. Ведь, по сути, они будут инвестировать в рост оборотов нашей платформы», – заявила глава Wildberries.

Она добавила, что у многих банков есть свои собственные экосистемные маркетплейсы и онлайн-магазины, потом «тезис о невозможности равноправной борьбы разбивается о фактическое наличие у банков собственных торговых платформ», – отмечает Ким.

«Что на самом деле движет банками? Желание снизить собственные затраты на кешбэки и бонусы, сохранить комиссионные доходы и избавиться от конкурентов. К чему это приведет? К стагнации российского бизнеса, разгону инфляции, радикальному ухудшению конкурентной среды», – резюмировала Татьяна Ким, добавив, что просит дать пространство для конструктивного диалога между сторонами во имя сохранения конкуренции, стимулирования потребительского спроса и развития экономики России.

Напомним, ранее в Сети появилось письмо председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной главе Минэкономики Максиму Решетникову о регулировании платформенной экономики в России. В нем предлагалось запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты и подключить в качестве дополнительного контролера этого процесса Федеральную антимонопольную службу.