Сотни иркутских магазинов могут попасть под удар из-за запрета торговли алкоголем у школ

В Иркутске планируют ввести постоянное ограничение по минимальному расстоянию от детских садов, школ и учреждений допобразования до точек продажи алкоголя и табака в 100 метров. Изменения могут повлиять на работу сотен магазинов, ввиду чего предприниматели выступают против них.

«В действующих экономических реалиях мы не видим связь отдаленности, распространения и количества потребления. Поэтому считаем, что данное предложение преждевременно, требует более детальной проработки и четкой увязки с теми результатами, которые мы хотим получить», – прокомментировал глава комитета по предпринимательству в сфере торговли и общественного питания Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Константин Бушуев.

По данным представителя бизнеса, в случае введения изменений под действие ограничение попадут 573 объекта – представители общественного питания, торговые сети, супермаркеты.