«Наша задача — быть надежным партнером»

Бизнес Приангарья адаптировался к высоким ставкам и отсутствию льготных кредитов. Несмотря на непростые условия, компании обзавелись «подушками безопасности», активно переводя свободные средства с расчетных счетов на доходные депозиты. Эффективно управлять капиталом клиентам помогает Дальневосточный банк, который в конце ноября отметил 35-летие. О том, какие инструменты сейчас наиболее востребованы у бизнеса и о специальных предложениях для предпринимателей, Газете Дело рассказал Сергей Жарый директор дополнительного офиса АО «Дальневосточный банк» в Иркутске.

«Риторика бизнеса изменилась кардинально»

Сергей Валентинович, 35 лет – солидная дата. С какими результатами к ней подошел Дальневосточный банк и его иркутский офис?

– Дальневосточный банк перешагнул 35-летний рубеж в отличной форме. Наша консервативная и залоговая стратегия доказывает свою эффективность. Ее главный результат — стабильность. Стабильность для банка и для наших клиентов. Сегодня, в довольно непростых экономических условиях, мы видим, что компании, которые следовали принципам финансовой дисциплины, чувствуют себя уверенно и готовы к точечному развитию, а мы, в свою очередь, готовы их поддержать.

Бизнес уже привык к высоким ставкам и больше не ждет их быстрого снижения?

– Риторика бизнеса изменилась кардинально. Если в начале года в ответ на предложения о кредите мы слышали: «Какие кредиты? Оптимизируем издержки», то сейчас клиенты говорят: «Давайте встретимся, обсудим проект». Они привыкли к ставкам, перестроили процессы и теперь активнее сравнивают предложения банков. Видно, что для развития и новых проектов собственных средств уже недостаточно — пора привлекать финансирование.

А во что бизнес готов вкладываться, если деньги все еще дорогие?

– В основном запросы идут на пополнение оборотных средств. Но мы видим и точечные инвестиционные проекты, связанные в том числе с покупкой недвижимости и техники. Недавно мы завершили сделку с предприятием, которое выпускает дробильно-сортировочные комплексы для дорожников. Это сложное, наукоемкое производство с длинным циклом. Стоит отметить, что данный проект был реализован при поддержке Фонда Центра «Мой бизнес»: он взял на себя часть рисков, которые обычно становятся препятствием для реализации таких проектов. Это сделало кредитные средства более доступными для нашего клиента.

Дальневосточный банк не первый год является одним из ключевых партнеров Центра «Мой бизнес». Меняется ли в связи с этим структура вашей клиентской базы?

– Да, действительно, Дальневосточный банк ежегодно входит в тройку ведущих партнеров Центра «Мой бизнес» по поддержке малого и среднего бизнеса в регионе. Это подтверждает направление развития клиентской базы преимущественно в сегменте МСБ.

Однако мы отмечаем рост интереса к кредитованию со стороны крупного бизнеса, в частности энергетической и дорожной отраслей Иркутской области и Республики Бурятия. Также мы целенаправленно развиваем направление работы по кредитованию субъектов РФ. Так, в начале ноября мы успешно повторили прошлогодний опыт по финансированию бюджета Иркутской области, сейчас ожидаем подписания соответствующего контракта. Для нас это публичное подтверждение надежности банка и возможность участвовать в подобных сделках.

Можно сказать, что Дальневосточный банк – не просто кредитор, а соинвестор, помогающий развивать Иркутскую область?

– Именно так. Сам факт такого соглашения для нас – это акт доверия и демонстрация готовности разделить ответственность за стабильность региона в сложный период. Мы уверены, что финансовая устойчивость области — это фундамент, на котором стоит и будет стоять бизнес, который мы кредитуем.

Вы упомянули, что клиенты чувствуют себя уверенно. Но ведь раньше одним из ключевых факторов был доступ к льготному финансированию. Как в новых реалиях изменился спрос и структура именно классического кредитования после сворачивания этих программ?

– Масштабные льготные программы господдержки в прошлом году были реальным спасением для многих. Когда бизнес оказался один на один с рыночными ставками, для многих это стало шоком. Конечно, мы, как и многие банки, почувствовали спад заявок на кредитование, но в связи с постепенным снижение ключевой ставки данный спрос восстанавливается. При этом Дальневосточный банк старается создать максимально комфортные условия для клиента, устанавливая индивидуальные процентные ставки по кредитным сделкам с привязкой к ключевой ставке Банка России.

А что сегодня беспокоит ваших клиентов больше — дорогие деньги или приближающиеся налоговые изменения?

– Дорогие деньги — это данность, к которой бизнес уже в основном адаптировался. Налоговые изменения, безусловно, на слуху, клиенты их обсуждают, но паники нет. Сегодня на первый план выходит другой, более фундаментальный риск — кризис неплатежей. Крупные заказчики, включая государственных, увеличивают отсрочки платежей до 90 дней и больше. Компании оказываются в ситуации, когда работы выполнены, а денег чтобы платить зарплаты и налоги, – нет. У таких клиентов востребованы инструменты для работы с дебиторской задолженностью. В отношении же инвестиций мы видим два тренда: часть компаний замораживает инвестиционные планы, а другие активно ищут альтернативные инструменты. И наша задача — дать им этот выбор.

«Продукты года – лизинг, факторинг и сельская ипотека»

Что вы предлагаете для работы с «замороженной» дебиторской задолженностью?

— Прямой ответ на такой запрос бизнеса – факторинг. Мы запустили его именно как инструмент оперативного реагирования. Если договор с заказчиком предусматривает отсрочку платежа, мы готовы купить эту дебиторскую задолженность, а наш клиент сразу получит необходимые деньги за выполненные работы или поставленные товары. По сути, мы даем бизнесу деньги на операционную деятельность здесь и сейчас, а сами ждем оплаты от контрагента. Это снимает самый главный операционный затор и позволяет компаниям работать, не останавливаясь.

Факторинг — это точечное решение. А насколько часто вам приходится собирать для клиентов «конструктор» из разных услуг? Ведь в Дальневосточном банке можно получить все необходимое — от РКО до лизинга для юрлиц – в «режиме одного окна».

– Недавно мы согласовали сложную сделку по лизингу недвижимости. К нам обратился предприниматель, который хотел приобрести в лизинг офисное здание с земельным участком. Сложность была в том, что лизинговые компании часто не берут в работу объекты с землей. Это как раз тот случай, где нам пришлось собирать полноценный «конструктор» из разных сделок. В итоге клиент получил нужный актив, сохранил налоговый режим и получил ускоренную амортизацию. Этот кейс — эталонный пример нашего гибкого подхода и работы в «режиме одного окна». Он уже вызвал интерес у других предпринимателей — еще двое клиентов обратились за консультацией с аналогичными запросами.

Гибкость важна и при внешнеэкономической деятельности. Как обстоят дела у тех, кто работает с зарубежными поставщиками?

– Санкции — это тоже теперь наша реальность, и мы под нее подстроились. У нас сейчас есть несколько каналов для расчетов по ВЭД. Это и прямые платежи, и агентские схемы, и работа через определенные провинции Китая с минимальными затратами для бизнеса. Клиенты активно пользуются данной услугой, которая позволяет покупать оборудование и комплектующие из-за границы. При этом наши специалисты готовы оказать полноценную консультационную поддержу на всех этапах поставки товара.

Давайте поговорим и о физлицах. Что было главным продуктом года в этом сегменте?

– Однозначно, прорывом стала сельская ипотека. Мы были первыми в области, кто ее перезапустил после паузы, и предложили одно из лучших условий на рынке — первоначальный взнос в размере 20%. Важно, что программа касается не только аграриев, но и бюджетников, которые работают на селе: учителей, врачей, сотрудников администраций. Это реальная помощь в улучшении жилищных условий.

«Видим возможности в точечных, но ярких проектах»

Банк продолжает идти по пути цифровизации. Не теряется ли в этом процессе та самая «близость к клиенту», которая является ключевым преимуществом региональных банков?

– Вовсе нет. Цифровизация — это про скорость и удобство рутинных операций. Например, наш чат-бот в Telegram, который мгновенно сообщает курс валют, или подача заявки на кредит через сайт банка. Также многие услуги доступны для наших клиентов в интернет-банке и мобильном приложении. Это освобождает время наших менеджеров. Но финальное решение по сложной сделке, консультация, подписание документов — это всегда личный контакт. Мы не заменяем людей роботами, мы даем им в руки мощные цифровые инструменты.

Завершая юбилейный год и глядя на новые цифровые и маркетинговые стратегии, какие цели вы как руководитель ставите перед Иркутским офисом банка?

– Наши задачи всегда амбициозные — расти по всем показателям. Это и наращивание клиентской базы, и увеличение кредитного портфеля. Иркутский офис исторически силен в кредитовании корпоративного бизнеса, входит в топ-3 по банку, так что нам есть что подтверждать и куда расти. Мы продолжим расширять продуктовую линейку, как это было с лизингом и факторингом, и искать точки роста, в том числе используя опыт работы в наших новых регионах, таких как Новосибирская и Свердловская области, куда банк зашел в 2024 и 2025 годах. Возможности мы видим в точечных, но ярких проектах. Задача банка здесь — не ждать у моря погоды, а быть надежным партнером и предлагать инструменты для решения реальных бизнес-задач.

Наталья Понамарева



Подарки бизнесу

В рамках празднования 35-летия и в преддверии нового года Дальневосточный банк предлагает пакет специальных условий.

Корпоративные клиенты могут оформить бизнес-карту с бесплатным обслуживанием навсегда, подключить эквайринг с нулевой комиссией, бесплатно воспользоваться сертификатом УКЭП ФНС для доступа в ДБО.

бизнес-карту с бесплатным обслуживанием навсегда, подключить эквайринг с нулевой комиссией, бесплатно воспользоваться сертификатом УКЭП ФНС для доступа в ДБО. Для частных клиентов банк предлагает сниженную ставку по кредиту наличными.

сниженную ставку по кредиту наличными. В сегменте валютно-обменных операций банк предлагает широкую линейку валют, включая доллары США, евро, китайские юани, а также востребованные у туристов тайские баты, вьетнамские донги и японские иены. Кроме того, на сайте Дальневосточного банка клиенты могут оформить карту Visa ведущих банков СНГ для поездок и покупок за рубежом.