Киоски с туалетами планируют устанавливать в Иркутске

Заседания постоянных комиссий по собственности и экономической политике, по бюджетной политике Думы города состоялись в Иркутске. В рамках одной из встреч депутаты обсудили вопрос размещения в столице Приангарья общественных туалетов, которых в настоящее время не хватает. Было предложено устанавливать такие помещения на базе киосков.



«По инициативе народных избранников обсудили размещение общественных туалетов в Иркутске. Депутаты предлагают найти механизм совмещения нестационарных объектов с уборными. По мнению комиссии, это повысит комфорт для жителей и гостей города», – пояснили в пресс-службе городской Думы.

Средняя стоимость такого строения за 1 кв. метр составляет от 20 тысяч рублей, в зависимости от остекления и вариантов отделки цена за объект может быть равна до 150 тысяч рублей. Предполагается, что павильоны будут размещать на территории зон с большой проходимостью.

В настоящее время прорабатываются нормативно-правовая база и схема НТО. Мэрии предложено рассмотреть возможность при заключении новых контрактов прописывать в техническом задании обязательное размещение специальных кабин в таких объектах с учетом действующего законодательства. Администрация намерена сделать соответствующие запросы в контролирующие органы и затем вернуться к вопросу в 2026 году.