Налог на имущество для собственников коммерческой недвижимости вырастет в Иркутске

В Иркутске планируют увеличить налог на имущество для владельцев коммерческой недвижимости. Рост будет равен 0,1%.

По данным городской Думы, депутаты согласовали проект решения о повышении налоговой ставки в областном центре с 0,2% до 0,3%. Увеличение коснется только собственников коммерческой недвижимости – административно-деловых и торговых центров, нежилых помещений, используемых для размещения офисов, торговых площадей, общественного питания и бытового обслуживания.

«Исходя из оценки налоговой базы за 2025 год и последующие налоговые периоды сумма налога на имущество физических лиц по объектам налогообложения, включенных в перечень, подлежащие к уплате в бюджет города Иркутска, в 2027 году по итогам 2026 года и последующие годы увеличится на 30,4 млн рублей», – пояснила начальник управления стратегического развития и экономического анализа комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Елизавета Евстафьева.



Несмотря на рост ставки, она остается самой низкой в Сибирском и Дальневосточном округах, а также среди крупных городов региона.