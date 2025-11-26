Новости

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 ноября: 10 362,9697 руб/1 г золота и 127,0400/1 г серебра

ЦБ РФ с 26 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 362,9697 руб.
  • 1 грамм серебра - 127,0400 руб.
  • 1 грамм платины - 3 904,4700 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 538,8999 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,7600 р. (0,28%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,9500 р. (2,38%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 42,6399 р. (1,10%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,0699 р. (0,48%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
