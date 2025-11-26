Примсоцбанк приглашает участников ВЭД на вебинар «Как вести расчёты с контрагентами в новых условиях»

Мероприятие пройдёт 4 декабря на платформе МТС ЛИНК, для участия требуется регистрация:
В программе вебинара — разбор актуальных вопросов:
- проведение международных расчётов в текущих реалиях;
- альтернативные решения и инструменты для бизнеса;
- клиринговые рупии: особенности и выгоды расчётов с Индией;
- обзор последних изменений в валютном законодательстве.
Вебинар проведут высококвалифицированные специалисты Примсоцбанка.
