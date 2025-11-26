Новости

Примсоцбанк приглашает участников ВЭД на вебинар «Как вести расчёты с контрагентами в новых условиях»

Мероприятие пройдёт 4 декабря на платформе МТС ЛИНК, для участия требуется регистрация:

В программе вебинара — разбор актуальных вопросов:

  • проведение международных расчётов в текущих реалиях;
  • альтернативные решения и инструменты для бизнеса;
  • клиринговые рупии: особенности и выгоды расчётов с Индией;
  • обзор последних изменений в валютном законодательстве.

Вебинар проведут высококвалифицированные специалисты Примсоцбанка.

