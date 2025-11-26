Леонид Федун продал почти 10% акций ЛУКОЙЛа на $7 млрд — Reuters

Бывший вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун продал свою почти 10-процентную долю в компании, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. По оценкам агентства, стоимость проданных акций составляет около 7 миллиардов долларов, передаёт РБК.

Покупателем выступил сам ЛУКОЙЛ. Один из источников объяснил решение Федуна отказаться от российских активов его резидентством в Монако.

Напомним, что в конце октября США внесли ЛУКОЙЛ в список SDN с максимальными санкциями. Под ограничения попали также все дочерние компании, в которых ЛУКОЙЛ владеет более 50%. Министерство финансов США предписало завершить все операции с подсанкционными лицами до 21 ноября, но позднее часть лицензий была продлена до 13 декабря.

Введение санкций поставило под вопрос судьбу зарубежных активов ЛУКОЙЛа, которые, по оценкам экспертов, составляют около 15% EBITDA компании. Хотя доли в иностранных проектах часто меньше 50%, блокирующие санкции США парализуют управление этими активами и получение доходов от них. ЛУКОЙЛ не смог продать зарубежные активы Gunvor и ведёт переговоры с несколькими потенциальными покупателями.

Леониду Федуну 69 лет. С состоянием в 8,88 млрд долларов он занимает 389-е место в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg. Он занимал пост вице-президента ЛУКОЙЛа с 1996 года и покинул его летом 2022 года по причине достижения пенсионного возраста и семейных обстоятельств.