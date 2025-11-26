Трамп согласится на встречу с Путиным и Зеленским только, если мирное соглашение будет близко к заключению

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидерами России и Украины только в случае, если мирное соглашение будет близко к заключению или уже на финальной стадии. Об этом он написал в своём аккаунте в Truth Social, передаёт РБК.

«Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только тогда, когда соглашение о прекращении войны станет окончательным или будет на завершающей стадии», — подчеркнул Трамп.

Вести переговоры с Россией и Украиной президент США поручил своим спецпредставителям.

Дональд Трамп подтвердил, что Стив Уиткофф проведет встречу с главой российского государства Владимиром Путиным на предстоящей неделе. Вместе с ним в российскую столицу прибудет также близкий родственник президента США — Джаред Кушнер.

Вести контакты с Киевом будет министр армии США Дэну Дрисколлу.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание встретиться с Трампом как можно скорее, чтобы завершить работу над мирным соглашением. Об этом изданию Axios сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. По его словам, встреча могла бы состояться уже на День благодарения, 27 ноября — дне, который Вашингтон обозначил как дедлайн для согласования сделки.

Однако, по данным Axios, Трамп уже во вторник, 25 ноября, покинул Вашингтон и отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, где проведёт День благодарения.

Зеленский также отмечал, что хотел бы, чтобы встреча с Трампом прошла в присутствии европейских лидеров.