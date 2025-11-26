Зеленский озвучил обязательное условие для личной встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность провести встречу с американским лидером Дональдом Трампом, однако подчеркнул необходимость присутствия представителей Европы на переговорах. Его заявление опубликовано изданием «Страна.ua», передаёт РБК.

«Готов встретиться с президентом Трампом, ведь есть важные вопросы для обсуждения. Однако на переговорах обязательно присутствие наших европейских партнеров», — пояснил Зеленский.

Украинский лидер также высоко оценил итоги прошедших недавно переговоров с американскими коллегами в Женеве, отметив, что обеими сторонами разработан проект документа, который предстоит детально рассмотреть. По мнению Зеленского, дальнейшее сотрудничество возможно исключительно совместно с партнерами из Европы и личным участием главы США.

Один из украинских источников сообщил CNN, что предварительный вариант мирного договора еще не утвержден окончательно, хотя по ряду позиций консенсус уже достигнут. Тем не менее остаются нерешенными некоторые ключевые моменты, включая территориальные вопросы. Источник подчеркнул, что неправильно утверждать наличие какой-то принятой версии, одобренной украинским руководством.

Кроме того, согласно источнику, предложение Вашингтона ограничить численность Вооруженных Сил Украины до 600 тысяч военнослужащих требует доработки перед официальным согласованием Киева. Ранее сообщалось, что украинская сторона согласна сохранить число солдат примерно на нынешнем уровне около 800 тысяч.

Требование об отказе от членства в НАТО Киев считает неприемлемым, так как такое соглашение могло бы создать нежелательный прецедент, нарушающий принципы принятия решений альянса.

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак ранее сообщил Axios, что Зеленский хочет встретиться с Трампом «как можно скорее», не исключив, что встреча может состояться на День благодарения, 27 ноября. Однако, по данным Axios, Трамп уже во вторник, 25 ноября, покинул Вашингтон и отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, где проведёт День благодарения.

По словам Ермака, американская и украинская стороны согласовали большинство аспектов мирного плана, который значительно отличается от первоначального предложения США из 28 пунктов, но вопрос территорий украинский президент хочет обсуждать лично с американским коллегой.

МИД России ожидает от американских дипломатов предварительного варианта договоренностей, разработанного после обсуждений с Украиной и Евросоюзом.