Россия теперь не считает миграцию решением демографических проблем

Заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Гребенкин обозначил новое направление миграционной политики страны на 2026–2030 годы, подчеркнув, что привлечение иностранцев больше не воспринимается правительством как способ решения демографических трудностей. Вместо этого миграция стала дополнительным средством решения экономических задач, передаёт газета "Ведомости".

Основные положения концепции включают ужесточение контроля за пребыванием иностранцев в России, сокращение возможностей для длительного проживания без законных оснований и усиление мониторинга потоков трудовых мигрантов. Особое внимание уделяется вопросам предотвращения образования закрытых этнических сообществ в отдельных регионах.

Теперь иностранцам придется покидать территорию России сразу после завершения легального периода нахождения, а члены их семей, не занятые работой или учебой, столкнутся с дополнительными ограничениями. Планируется повысить прозрачность механизмов привлечения иностранной рабочей силы и развивать организованную систему трудоустройства, налаживая взаимодействие с такими странами, как Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

Александр Гребенкин особо выделил связь новых подходов к регулированию миграции с интересами национальной безопасности, пояснив, что именно этот аспект станет определяющим фактором политики в области миграции.