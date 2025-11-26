Запрет ударил по бюджетам: объемы рекламы в Instagram рухнули в десятки раз

Объем запрещённой рекламы в Instagram* сократился в десятки раз после введения ограничений в России. Согласно представителю Роскомнадзора, объём размещений за сентябрь-октябрь 2025 года составил всего 15,7 млн рублей, что в 64 раза меньше аналогичного показателя предыдущего года, сообщает газета "Ведомости".

Компании, попавшие под запрет, продолжают размещать рекламные объявления в Instagram*, особенно представители небольших предприятий, продавцы косметических товаров, услуг красоты и бытовой продукции. Большинство крупных брендов предпочло переключиться на другие площадки вроде YouTube и Telegram.

Напомним, штрафные санкции за размещение рекламы в запрещенных социальных сетях продолжают действовать: физлица рискуют заплатить до 2500 рублей штрафа, должностные лица — до 20 000 рублей, юридические лица — до полумиллиона рублей. В октябре был выписан первый штраф за рекламу в Instagram*. Его получила юрист-блогер Евгения Тутушкина из Краснодара за публикацию видеоролика с рекомендациями об отеле.

Эксперты подчёркивают, что значительная доля бюджета на рекламу перешла с Instagram* на другие платформы: около трети ушло на YouTube, треть — на Telegram, пятую часть получила VK, а оставшаяся часть распределена среди прочих платформ.

Тем не менее многие компании адаптировались к ситуации, перенаправляя бюджеты и экспериментируя с различными формами скрытой рекламы («нативной») и рекомендациями влиятельных блогеров.

На фоне новых законодательных ограничений сегмент рекламы у блогеров в сравнении с прошлым годом замедлит темпы своего роста в 2 раза: в 2025 г. он увеличится на 10% к 2024 г., оценивает представитель NMi Group. Более скептичный прогноз дает Ящук: по его оценке, объем инфлюенс-маркетинга в этом году вырастет ниже уровня инфляции или покажет стагнацию. Согласно данным Ассоциации блогеров и агентств, этот сегмент рекламного рынка в прошлом году составил 42–44 млрд руб.

* Instagram принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России.