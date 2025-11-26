Путин утвердил новую стратегию нацполитики России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Украина согласилась с условиями американского мирного плана, Путин утвердил новую стратегию нацполитики РФ, большинство россиян не могут за два года накопить на первоначальный взнос по ипотеке, а в Иркутске вырастет налог на имущество для владельцев коммерческой недвижимости. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Принятие мирного плана

Телеканал ABC News со ссылкой на одного из американских чиновников сообщил, что Киев и Вашингтон договорились об условиях потенциального мирного соглашения по украинскому конфликту, однако проработка деталей продолжается. «Украинцы согласились на мирную сделку. Есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласились на мирную сделку», – приводит телеканал слова чиновника.

Новая стратегия нацполитики

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2036 года. Документ вступит в силу 1 января 2026 года. Он состоит из 61 пункта. Ожидаемый результат – высокая степень гражданского самосознания и солидарности. Сейчас недружественные государства пытаются расколоть российское общество, потому планируется снизить количество конфликтов на национальной и религиозной почве, устранить последствия распространения антироссийской пропаганды и укрепить статус русского языка на новых территориях.

Недоступный первоначальный взнос

Аналитики выяснили, что большинство россиян не могут за два года накопить на 20-процентный первоначальный взнос по ипотеке: это в состоянии сделать лишь 8,3% работающих жителей. Наилучшая ситуация по России в Оренбургской области, где отложить за указанный период нужную сумму могут 19,2%, в Ханты-Мансийском автономном округе – 18,4%, в Республике Коми – 16,7%. Наихудшая ситуация в Дагестане – 3,5%, Нижегородской области – 5%, Татарстане – 5,2%.

Рост налога на имущество

Владельцы коммерческой недвижимости в Иркутске будут платить больше: депутаты городской Думы согласовали проект решения о повышении налоговой ставки для таковых с 0,2% до 0,3%. Увеличение коснется собственников административно-деловых и торговых центров, нежилых помещений, используемых для размещения офисов, торговых площадей, общественного питания и бытового обслуживания. Несмотря на рост ставки, она останется самой низкой в Сибири и на Дальнем Востоке.

Новые ограничения для бизнеса

В Иркутске планируют ввести постоянное ограничение по минимальному расстоянию от детских садов, школ и учреждений допобразования до точек продажи алкоголя и табака в 100 метров. Бизнес-сообщество выступило против этих изменений, поскольку не видит связи между расстоянием и количеством потребления спиртного. Предложение требует более детальной проработки, считают предприниматели. Если же ограничение все-таки введут, под удар могут попасть почти 600 коммерческих организаций.