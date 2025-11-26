Алексеев, DNS: Дискуссии вокруг скидок маркетплейсов – это «манипуляция»

Дискуссия между главой Сбера Германом Грефом и маркетплейсами подается в контексте «скидок». Якобы маркетплейсам не дают предоставлять их клиентам, но это «однозначно манипуляция». На самом деле спор касается не предоставления скидок, а дополнительных сборов при использовании платежных систем, не аффилированных с платформами. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал совладелец DNS Дмитрий Алексеев.

При оплате не через дочерние банки маркетплейсов с покупателей может взиматься дополнительная комиссия от 2% до 12%.

«Скидкой это было бы, если на витрине были цены без скидки, а потом вас ждал бы сюрприз за оплату через спецкарту», – отмечает бизнесмен. По его словам, текущая практика представляет собой ситуацию, когда покупатель, не использующий платежные системы маркетплейсов, сталкивается с «неприятным финансовым сюрпризом».

Особенностью ценообразования является то, что изначально покупатель видит на витрине цену, действительную только при оплате через дочерние банки платформ. Ozon указывает на это условие только внутри карточки товара, а Wildberries использует цветовое выделение цен.

Эксперт подчеркивает, что при доминирующем положении Wildberries и Ozon на рынке, занимающих около 80% онлайн-торговли, такая практика может рассматриваться как злоупотребление рыночным положением.

«Подчеркну, маркетплейсы – важная и нужная часть экономики России. Просто нужно взрослеть. Вы давно уже не «дисрапторы» рынка, вы доминирующие игроки, которые задают правила. Герман Оскарович однозначно прав – ну нехорошо так – нужно вести за собой рынок, а не ломать кодексы – от таможенного до налогового – и не искать лазейки в законах о конкуренции и защите прав потребителей», – заключает Алексеев.

Ранее в сети появилось письмо председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной главе Минэкономики Максиму Решетникову о регулировании платформенной экономики в России. В нем предлагалось запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты и подключить в качестве дополнительного контролера этого процесса Федеральную антимонопольную службу.