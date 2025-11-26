Льдину с рыбаком оторвало и унесло течением реки в Иркутской области

Мужчина, рыбачивший в районе поселка Магистральный Усть-Кутского района Иркутской области на реке Киренга, оказался в «ловушке»: льдина, на которой он находился, оторвалась.

По данным ГУ МВД России по региону, о происшествии мужчина сам рассказал, позвонив в полицию. Правоохранители знали только примерное местоположение пострадавшего, поскольку связь оборвалась. Они взяли с собой надувную лодку и отправились на поиски. Оперативно обследовав предполагаемый участок, стражи порядка нашли рыбака и вызволили его из «плена».

«Пытаясь выбраться самостоятельно, он успел провалиться под лед и промок. В поднявшуюся метель сотрудники вывели рыбака к транспорту и привезли домой в поселок Окунайский. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», – пояснили в МВД.