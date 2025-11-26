При поддержке РУСАЛа в Шелехове прошла Международная научно-практическая конференция

Представители Монголии, Китая, Индии, Узбекистана и Японии собрались вместе с тренерами, учителями физкультуры и представителями спортивной общественности Шелехова, чтобы поделиться лучшими методиками подготовки подрастающих спортсменов.

Теоретическая часть конференции «Детский спорт – сегодня и завтра» прошла в ДК «Металлург», в ней особое внимание уделили вопросам воспитания спортивного характера и мотивации молодых атлетов.

– Мой доклад связан с темой родителей в спорте. Важно, чтобы они понимали свою ответственность, поддерживали ребенка и помогали формировать правильные привычки и дисциплину при спортивной подготовке. Спасибо за то, что недалеко от Иркутска есть прекрасный Центр спортивных единоборств. Я, как человек спорта, хочу, чтобы здесь как можно больше людей побывало. Здесь созданы все условия для качественного спортивного роста, – Наталья Иванова, российская тхэквондистка, серебряный призер Олимпийских игр.

В центре спортивных единоборств «Сокол» состоялась практическая часть с показательными тренировками от спортсменов центра.

– РУСАЛ как социально ответственная компания понимает всю значимость поддержки детского и юношеского спорта. Мы видим в этом не просто благотворительность, а стратегические инвестиции в будущее. Ведь спорт воспитывает характер, волю к победе, учит работать в команде и никогда не сдаваться, – Артем Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода.

В Международной научно-практической конференции приняли участие более 80 человек. Проведение таких мероприятий позволяет обогатиться ценным опытом и вдохновиться на совместную работу.