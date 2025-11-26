За год бензин в Иркутской области подорожал на 18,7%

В Иркутской области в октябре 2025 года зафиксирован рост цен на непродовольственные товары на 1,1%. Наиболее значительное подорожание коснулось бензина и дизельного топлива, что связано со снижением объемов производства в стране из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом рассказал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Заметнее всего подорожали бензин и дизельное топливо.

«Цены повышаются из-за того, что сегодня в стране снизились объемы его производства. Это в свою очередь связано с ремонтом на некоторых российских нефтеперерабатывающих заводах. По этой причине выросли и оптовые цены на топливо. Независимые АЗС, которых в регионе большинство, быстрее переносили этот рост в розничные цены. Всего же за год стоимость бензина в Приангарье выросла на 18,7%, дизельного топлива – на 9,6%», – сообщает эксперт.

Также в октябре из-за начала зимнего сезона подорожала обувь. За год обувь подорожала незначительно – на 0,6%.

«В то же время в октябре снизились цены на инструменты и оборудование, компьютеры, продолжили дешеветь электроплиты, микроволновые печи, пылесосы, миксеры, блендеры. Спрос на эти товары снизился. Это в том числе связано с тем, что жители региона стали реже брать кредиты.

Чтобы привлечь покупателей, продавцы проводили распродажи. Если сравнивать с прошлым годом, то компьютеры, электротовары и бытовая техника по-прежнему стоят дешевле, а инструменты и оборудование умеренно подорожали», – отметил Игорь Коржук.

В целом в октябре 2025 года цены в Иркутской области выросли по сравнению с сентябрем на 0,9%. Годовая инфляция увеличилась до 7,9% и стала выше общероссийской, которая снизилась до 7,7%.

Но цены по стране все еще быстро растут. Чтобы они росли медленнее, Банк России продолжит длительное время поддерживать высокие процентные ставки в экономике, воздействуя на кредитование и сбережения. Под влиянием этого в 2026 году инфляция снизится до 4-5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем.