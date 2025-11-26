Новости

Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?
ФАС включилась в спор банков и маркетплейсов
Алексеев, DNS: Дискуссии вокруг скидок маркетплейсов – это «манипуляция»
Глава Wildberries обратилась к властям с открытым письмом, обвинив банки в массовой атаке
Все материалы сюжета

Три земельных участка на побережье Ангары в Иркутском районе выставили на торги

Госкорпорация «Дом.РФ» выставила на торги три земельных участка на побережье Ангары в Иркутском районе. Два из них предоставляются по договору комплексного развития территории, один собираются продать.

<p>Фото: земля.дом.рф</p>

Фото: земля.дом.рф

Участок для продажи расположен в поселке Бурдаковка. Он имеет площадь 3,29 га. Его реализуют под комплексное развитие территории в целях жилищного строительства. В окружении находятся дачные поселки, села и незастроенные земельные участки, отсутствуют производственные и складские зоны. Начальная стоимость составляет 59,5 млн рублей.

<p>Фото: земля.дом.рф</p>

Фото: земля.дом.рф

Второй участок площадью 90, 27 га размещается в СНТ «Байкальский берег». Его могут предоставить по договору КРТ для девелоперского проекта: здесь можно построить минимум 160 тысяч квадратных метров жилья. Преимуществами являются живописное окружение, растущий интерес к загородной недвижимости и близость к Иркутску – 10 км. Начальная стоимость равна 34,7 млн рублей.

<p>Фото: земля.дом.рф</p>

Фото: земля.дом.рф

Еще один участок по договору КРТ могут предоставить в деревне Новолисиха. Общая площадь равна 34,72 га. Объект подходит под сельскохозяйственное использование. Он окружен незастроенными земельными участками. Начальная стоимость – 22,5 млн рублей.

Дата окончания приема заявок по всем участкам – 15 декабря.


<p>Фото: земля.дом.рф</p> <p>Фото: земля.дом.рф</p> <p>Фото: земля.дом.рф</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес