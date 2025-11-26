Три земельных участка на побережье Ангары в Иркутском районе выставили на торги

Госкорпорация «Дом.РФ» выставила на торги три земельных участка на побережье Ангары в Иркутском районе. Два из них предоставляются по договору комплексного развития территории, один собираются продать.

Фото: земля.дом.рф

Участок для продажи расположен в поселке Бурдаковка. Он имеет площадь 3,29 га. Его реализуют под комплексное развитие территории в целях жилищного строительства. В окружении находятся дачные поселки, села и незастроенные земельные участки, отсутствуют производственные и складские зоны. Начальная стоимость составляет 59,5 млн рублей.

Второй участок площадью 90, 27 га размещается в СНТ «Байкальский берег». Его могут предоставить по договору КРТ для девелоперского проекта: здесь можно построить минимум 160 тысяч квадратных метров жилья. Преимуществами являются живописное окружение, растущий интерес к загородной недвижимости и близость к Иркутску – 10 км. Начальная стоимость равна 34,7 млн рублей.

Еще один участок по договору КРТ могут предоставить в деревне Новолисиха. Общая площадь равна 34,72 га. Объект подходит под сельскохозяйственное использование. Он окружен незастроенными земельными участками. Начальная стоимость – 22,5 млн рублей.

Дата окончания приема заявок по всем участкам – 15 декабря.