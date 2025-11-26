Объем налоговых доначислений в России вырос в полтора раза за девять месяцев 2025 года

За первые девять месяцев 2025 года объем налоговых доначислений в России достиг 443 млрд рублей с учетом недоимок, штрафов и пеней. Этот показатель почти в полтора раза превысил результат аналогичного периода прошлого года и стал максимальным с 2022 года, при том что количество проверок осталось на уровне 45 тысяч. Об этом пишет газета «Известия».

Основная часть доначислений – 350 млрд рублей – пришлась на выездные проверки. Особенно заметно увеличился объем претензий к физическим лицам, который вырос вдвое и достиг 1,8 млрд рублей, тогда как у индивидуальных предпринимателей неустойки выросли почти на 10%, достигнув 6,4 млрд рублей.

«Аренда недвижимости сейчас под особым контролем. УФНС по Москве отдельно отчитывается о миллиардах доначислений по операциям с имуществом – и это только одна территория», – отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, налоговики активно используют данные банков, маркетплейсов и информацию онлайн-касс для выявления неучтенных доходов.

Среди наиболее частых нарушений эксперты отмечают необоснованное занижение доходов, завышение расходов и использование фиктивных контрагентов. У физических лиц все чаще выявляют неучтенные доходы от продажи и аренды имущества, зарубежные активы и операции с криптовалютой.