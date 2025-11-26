Новости

Двое детей погибли на пожаре, один пострадал в Братском районе: они были дома одни

Трагедия произошла минувшей ночью в поселке Тарма Братского района Иркутской области. Огонь охватил двухэтажный дом из бруса, в результате чего погибли двое детей.

Фото: СУ СКР по Иркутской области

По данным ГУ МЧС России по региону, о возгорании сообщили очевидцы. На улицу Дружбы были направлены местная добровольная пожарная команда и сотрудники 29-й пожарно-спасательной части. К моменту прибытия первого подразделения горел второй этаж и кровля.

На веранде дома нашли погибших – 7-летнюю девочку и 4-летнего мальчика. В коридоре обнаружили травмированного годовалого ребенка. Он получил отравление угарным газом и был доставлен в реанимационное отделение детской больницы в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что дети находились в доме одни, входная дверь была заперта, потому они не смогли выйти на улицу.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», причина возгорания и обстоятельства выясняются.


