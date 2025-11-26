Новости

Силуанов призвал готовить переход с углеводородов на новые «двигатели» экономики

Министр финансов России Антон Силуанов выступил с заявлением о необходимости подготовки к переходу от углеводородной экономики к новым технологиям. Глава Минфина подчеркнул, что правительство уже ведет работу в этом направлении, ориентируясь на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

«Тот, кто здесь достигнет передовых позиций, тот будет более успешен», – передают «Известия» заявление Антона Силуанова. Он отметил, что время углеводородов постепенно сокращается в связи с появлением все большего количества технологий, не требующих этого вида ресурса.

Министр акцентировал внимание на важности развития новых экономических «двигателей» и видов переработки углеводородов. По его словам, странам, которые смогут занять передовые позиции в этом переходе, обеспечен будущий экономический успех.


/ Сибирское Информационное Агентство /
