В России запустят эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках

Правительство России поддержало законопроект о проведении федерального эксперимента по розничной торговле лекарствами в специальных передвижных аптеках. Речь идет о мобильных пунктах, оборудованных в автомобилях, которые будут работать в сельских населенных пунктах, не имеющих стационарных аптек и медицинских организаций. Об этом пишет газета «Известия».

В правительстве полагают, что законопроект улучшит снабжение лекарствами людей в труднодоступных и малочисленных населенных пунктах. При этом документ нуждается в доработке, в частности, требуется закрепить требования к подобным аптечным пунктам и разработать порядок приобретения статуса участника эксперимента.

Включаться в федеральный эксперимент регионы будут по распоряжению правительства на основании ходатайства глав субъектов РФ. Региональные власти получат право отбирать аптеки-участницы, утверждать маршруты следования и графики работы передвижных аптек.

В таких передвижных пунктах, которые будут считаться подразделениями аптечных организаций, нельзя будет приобрести психотропные и сильнодействующие вещества, препараты с долей этилового спирта выше 25% и медикаменты, требующие хранения при температуре ниже 15 градусов.