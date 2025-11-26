Продавшему свою квартиру иркутянину хватит только на 20 «квадратов» в Москве

Аналитики федерального портала «Мир квартир» изучили стоимость средней квартиры на вторичном рынке в каждом из крупных городов России и выяснили, сколько «квадратов» за эту сумму можно купить в столице. Стоимость одного квадратного метра в Москве сейчас составляет 358 381 рублей.

В Иркутске жилье на вторичном рынке стоит в среднем 7,7 млн рублей, соответственно, горожанину этих средств хватит на 21,4 квадратного метра в Москве. Такие же площади могут приобрести жители Нижнего Новгорода и Калининграда, а также Московской области.

На наибольшее количество столичных «квадратов» могут рассчитывать жители Сочи – 36,8, Санкт-Петербурга – 33,5, Владивостока – 25,9, Севастополя – 25,5. На самое маленькое количество квадратных метров хватит жителям Нижнего Тагила – 10,1, Волжского, Магнитогорска – 12,2, Кургана – 12,4, Оренбурга, Смоленска – 13,5.