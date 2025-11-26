Крепкий рубль мешает российским экспортёрам зарабатывать

Бизнес-сообщество России озабочено чрезмерным укреплением национальной валюты, сообщили представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент организации Александр Шохин подчеркнул, что сильный рубль негативно сказывается на доходах от экспорта, сокращая их на 20% относительно запланированных показателей, передаёт РИА Новости.

«Вообще-то, если говорить о проблемах, нас, бизнес, беспокоит и курс. Чересчур крепкий рубль резко снижает возможности получения экспортных доходов. Они снизились на 20% по сравнению с теми планами, которые в начале года были», – сказал Шохин.

Эксперты прогнозируют, что укрепление рубля может продолжиться в случае успешного разрешения украинского конфликта.

«Постепенное продвижение к урегулированию украинского конфликта будет подогревать ожидания отмены антироссийских санкций, способствуя укреплению рубля к доллару до 70–75», – подчеркивают аналитики.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина также считает, что успешное разрешение конфликта на территории Украины станет значительным стимулом укрепления российского рубля. Она пояснила, что подобная ситуация окажет сильное положительное влияние на экономику страны, создавая условия для ускоренного снижения ключевой ставки, что позволит стабилизировать национальную валюту.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин солидарен с главой ЦБ, утверждая, что завершение текущей спецоперации обеспечит дополнительную поддержку внутренней экономике, стимулируя рост потребительского спроса без риска инфляции.

С точки зрения старшего управляющего директора Сбербанка Натальи Загвоздиной, успех переговоров по урегулированию кризиса способен привести к укреплению рубля вплоть до значений 40-50 рублей за американский доллар.