Иркутская область вошла в тройку регионов России с самым большим дефицитом бюджета

Больше половины российских регионов столкнулись с превышением расходов бюджета над его доходами по итогам девяти месяцев 2025 года. Совокупный дефицит за указанный период без учета муниципалитетов составил 169,2 млрд рублей против прошлогоднего профицита в 849,1 млрд рублей.

Наибольший дефицит отметается в Кемеровской области – 43,9 млрд рублей. В тройке антилидеров также Иркутская область – 41,1 млрд рублей – и Ямало-Ненецкий автономный округ – 38 млрд рублей. В пятерку вошли Тюменская область – 33,8 млрд рублей, Новосибирская область – 33,5 млрд рублей, следует из данных «Ведомостей».

Самыми профицитными регионами оказались Москва – 269,4 млрд рублей, Санкт-Петербург – 47,9 млрд рублей, Татарстан – 43,9 млрд рублей.