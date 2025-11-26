РУСАЛ занял II место во Всероссийском конкурсе «Чемпионы добрых дел»

Благодаря этому конкурсу в Шелехове в 2025 году победителями стали 5 проектов – это «Волонтером быть модно», «Читай, делись, общайся», «Забота поколений», «Арт-сердце Шелехова» и «Волонтеры – детям».

Металлурги организовывали встречи и проводили развивающие игры с подопечными «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Также волонтеры оказывали адресную помощь ветеранам Шелехова – помогали с ремонтом и уборкой, устанавливали стеллажи для книг для сотрудников Иркутского алюминиевого завода, преобразовывали неприметную транзитную зону у Дворца культуры «Металлург» в открытое арт-пространство и многое другое.

На Всероссийский конкурс было представлено 152 волонтерских проекта от 110 российских компаний. Призовые места заняли 33 проекта.

«Во многих небольших городах у сотрудников компании уже давно сложились партнёрские отношения с соц. учреждениями — детскими домами, школами-интернатами, домами престарелых. До проведения конкурса эта работа велась в основном стихийно: сотрудники организовывали акции, откликаясь на конкретные просьбы. Проектный подход позволяет выйти за рамки разовых инициатив, увидеть проблемы учреждений в системе и выстроить планомерную работу. Социальное волонтерство через конкурс становится формой диалога компании и города: волонтеры видят проблему изнутри в тех подшефных учреждениях, где системно работают, и совместно ищут решение», — Елена Тарасова, Исполнительный директор благотворительного фонда компании РУСАЛ «Центр социальных программ».

Корпоративный конкурс «Вдохновляй и действуй» осуществляется в рамках программы развития корпоративного волонтерства в РУСАЛе и Эн+ «Помогать просто». Компания поддерживает проекты в области экологии и образования, помощи животным, исследованиям, просвещению, помощи социальным учреждениям.

За 4 года проведения конкурса «Вдохновляй и действуй» был поддержан 191 проект-победитель на 21 территории присутствия Компании. Общая сумма поддержки составила 11,4 млн рублей. Более 3500 тыс. человек получили поддержку от РУСАЛа.