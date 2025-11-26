Вложения нерезидентов в российский госдолг прибавили 3%

Иностранные вложения в ОФЗ в октябре выросли на 3% и достигли 1,80 трлн рублей. Приток составил 31 млрд рублей на фоне общего расширения рынка госдолга. Выпусков в октябре было много, объем рынка увеличился на 3,5% до 27,5 трлн руб. Это позволило нерезидентам нарастить вложения без изменения их доли, которая осталась на уровне 3,9%.

«Увеличение небольшое, но оно вписывается в тренд последних месяцев. За десять месяцев иностранные вложения прибавили 18% и достигли 1,80 трлн руб., хотя абсолютный прирост составил всего 165 млрд рублей по сравнению с началом года. Структура держателей по-прежнему опирается на банки и госфонды. Нерезиденты возвращаются точечно через дружественные юрисдикции и операции с длинными бумагами, где премия к инфляции остается заметной», – комментирует Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Министерство финансов еще летом говорило о том, что рынок уже адаптировался к их уходу. Тогда отмечали повышенную волатильность, но в конце года она снизилась. Поддержку дает высокая ключевая ставка и крупные объемы размещений для покрытия дефицита бюджета РФ. При этом доходности по длинным ОФЗ остаются в районе высоких уровней, что повышает приток со стороны резидентов, а также делает рынок облигаций интересным и для отдельных внешних участников.

«В ближайшие месяцы объем вложений нерезидентов вряд ли резко вырастет. Приток будет зависеть от геополитических рисков и темпов снижения ключевой ставки Банка России. Пока же рынок остается внутренним, устойчивым и способным переваривать крупные заимствования без заметного давления на цены», – заключает эксперт.