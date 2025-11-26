Иркутская область перейдет на квартальные квитанции по капитальному ремонту

С начала следующего года жителям Иркутской области предстоит ознакомиться с новым форматом выставления счетов на оплату взносов за капитальный ремонт многоквартирного дома. Согласно изменениям, утвержденным парламентом региона, владельцы жилья начнут получать квартальные квитанции взамен ежемесячных. Платежные документы будут сформированы таким образом, чтобы давать жильцам выбор: оплатить взнос единовременно за весь трехмесячный срок либо вносить средства поквартально по каждому месяцу отдельно.

Изменение призвано упростить процедуру сбора платежей и сократить количество бумажных документов, рассылаемых владельцам недвижимости. По словам руководителя регионального фонда капитального ремонта Валерии Кошечкиной, нововведение не обязует жильцов оплачивать всю сумму сразу, сохраняя прежнюю схему внесения регулярных ежемесячных платежей, если владелец предпочитает именно такую форму расчета.

Электронные квитанции остаются доступными для жителей, предпочитающих дистанционные способы взаимодействия с фондом капитального ремонта. Желающие перейти на электронную версию могут сделать это самостоятельно, подав соответствующее заявление онлайн.