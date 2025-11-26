Банк России обеспокоился ценами на вторичное жилье

Регулятор обеспокоен тем, что на рынке первичного и вторичного жилья по-прежнему сохраняется разрыв цен на жилье одинакового класса, который доходит до 20%.

По данным «Циан», разница между стоимостью метра первичного и вторичного жилья в Москве составляет 12-15% в среднем, но на других сервисах объявлений по покупке и продаже недвижимости разница цен между стоимостью жилья на «первичке» и вторичном рынке доходит до 25-26%, что в целом совпадает со средней оценкой ЦБ РФ по России.

По данным Росстата, максимальный разрыв цен между двумя сегментами рынка жилья составляет даже 60%, но такая цифра связана в основном с тем, что сегмент вторичного жилья в оценках Росстата включает в себя, в том числе, стоимость жилья, признанного ветхим и аварийным.

«Диспропорции в цене первичного и вторичного рынка, из-за которых правительство РФ отменило программу льготной ипотеки в 2024 году, похоже, никуда не исчезли», – заявила Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Ипотека в России в 2024-2025 годах из-за отмены программы ипотеки с господдержкой под 8% годовых и высоких процентных ставков банков стала доступна более ограниченному количеству заемщиков, чем была раньше, но зато основным драйвером роста цен на жилье стали вместо повышенного спроса высокие издержки застройщиков и все еще высокая инфляция.

Семейная ипотека, которая все еще относительно доступна населению, хотя в ограниченном масштабе, также оказывает определенное влияние на рост цен на жилье в новостройках.

В ЦБ РФ обеспокоены тем, что из-за все еще отстающих от роста цен на новостройки цен на «вторичке» многие заемщики не могут выгодно продать старое жилье, чтобы получить деньги на первоначальный взнос на ипотеку для покупки нового жилья.

По данным Банка России, в октябре 2025 года ипотечное кредитование увеличилось только на 5% к аналогичному месяцу 2024 года и только на 3,4% с начала текущего года, несмотря на снижение ключевой ставки, но вполне возможно, что помешал более активному росту кредитования разрыв цен первичного и вторичного рынка жилья.

«Мы ожидаем, что, вероятно, ценовая диспропорция между сегментами рынка жилья в 20% в среднем будет сохраняться и в 2026 году, поскольку на рост цен на новостройки, видимо, начнет еще влиять и ограниченное предложение жилья», – заключает эксперт.