Новости

Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?
ФАС включилась в спор банков и маркетплейсов
Алексеев, DNS: Дискуссии вокруг скидок маркетплейсов – это «манипуляция»
Глава Wildberries обратилась к властям с открытым письмом, обвинив банки в массовой атаке
Все материалы сюжета

Установлен повышенный коэффициент для патентов иностранных граждан в Иркутской области

Министерство труда и занятости Иркутской области представило законопроект, устанавливающий коэффициент, учитывающий специфику местного рынка труда. Данный документ регулирует налогообложение иностранцев, трудящихся в регионе по патентной схеме с 1 января 2026 года.

Читайте также:

Россия теперь не считает миграцию решением демографических проблем
26 ноября 2025
Дефицит кадров в России пошел на спад
21 ноября 2025

Основная цель законопроекта заключается в приведении уровня налогового бремени мигрантов к аналогичному уровню налогов для граждан России. Предполагается, что равноправие условий снизит риски теневого сектора экономики и стимулирует официальное оформление трудовых договоров среди иностранных сотрудников.

Согласно представленному проекту, сумма фиксированного платежа по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) составит 12 231,67 рубля в месяц. Региональный коэффициент определен на отметке 3,587. Эти меры позволят увеличить налоговые сборы в бюджет Иркутской области примерно на 3 миллиарда рублей ежегодно.

Стоит подчеркнуть, что размер стоимости патентов для иностранных работников в Иркутской области остается одним из наиболее высоких среди регионов Сибири.

Проект закона одобрен депутатским корпусом и передан губернатору региона на подписание.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кадровый голод":
Все материалы сюжета (832)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес