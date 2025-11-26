Установлен повышенный коэффициент для патентов иностранных граждан в Иркутской области

Министерство труда и занятости Иркутской области представило законопроект, устанавливающий коэффициент, учитывающий специфику местного рынка труда. Данный документ регулирует налогообложение иностранцев, трудящихся в регионе по патентной схеме с 1 января 2026 года.

Основная цель законопроекта заключается в приведении уровня налогового бремени мигрантов к аналогичному уровню налогов для граждан России. Предполагается, что равноправие условий снизит риски теневого сектора экономики и стимулирует официальное оформление трудовых договоров среди иностранных сотрудников.

Согласно представленному проекту, сумма фиксированного платежа по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) составит 12 231,67 рубля в месяц. Региональный коэффициент определен на отметке 3,587. Эти меры позволят увеличить налоговые сборы в бюджет Иркутской области примерно на 3 миллиарда рублей ежегодно.

Стоит подчеркнуть, что размер стоимости патентов для иностранных работников в Иркутской области остается одним из наиболее высоких среди регионов Сибири.

Проект закона одобрен депутатским корпусом и передан губернатору региона на подписание.