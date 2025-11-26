Отказ от смены автомобиля становится массовой тенденцией среди россиян

FIT SERVICE провела исследование, направленное на выявление предпочтений владельцев автомобилей относительно смены транспортного средства. Результаты показали, что большинство российских водителей не намерены расставаться со своими автомобилями даже перед лицом растущего спроса на новые модели и альтернативные варианты мобильности.

По итогам проведенного опроса выяснилось, что лишь небольшая часть автомобилистов рассматривает продажу своего автомобиля и приобретение нового транспорта. Большинство же, составляющее почти 80%, планирует сохранить свое нынешнее транспортное средство и продолжить его регулярное техническое обслуживание.

Всего лишь 9% участников опроса сообщили, что собираются приобрести подержанный автомобиль, тогда как всего 6% заявили о намерении купить новое авто. Интересно, что некоторые респонденты выразили готовность отказаться от личного автотранспорта вовсе, обратившись к услугам каршеринга или общественного транспорта, однако эта группа составляет незначительную долю (всего 3%).

Подавляющее число автовладельцев подчеркнули значимость своей машины в повседневной жизни, утверждая, что она играет ключевую роль в их передвижениях и ежедневных делах.