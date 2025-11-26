Принят бюджет Иркутской области на 2026-2028 годы

Законодательное Собрание Иркутской области приняло бюджет региона на 2026-2028 годы в ходе 30-й сессии, состоявшейся 26 ноября 2025 года.

Объем доходов увеличен на 2026 год на 3,1 млрд рублей и составил 278,3 млрд рублей, на плановый период 2027 и 2028 годов – на 1,9 млрд рублей (298,1 млрд рублей) и 3,6 млрд рублей (305,7 млрд рублей) соответственно.

В целом расходная часть областного бюджета на 2026 год утверждена в объеме 303,1 млрд рублей, на 2027 год – 324 млрд рублей, на 2028 год – 327,8 млрд рублей.

– Бюджет социально ориентирован. На финансирование социальной сферы, включая образование, культуру, здравоохранение, физическую культуру и спорт, молодежную и социальную политику, направлено более 60% от общего объема расходов. Социальное благополучие жителей Иркутской области – наш главный приоритет, – прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Ранее стало известно, что больше половины российских регионов столкнулись с превышением расходов бюджета над его доходами по итогам девяти месяцев 2025 года. Совокупный дефицит за указанный период без учета муниципалитетов составил 169,2 млрд рублей против прошлогоднего профицита в 849,1 млрд рублей.