Американский план по Украине сократили до 22 пунктов

Администрация США сообщила, что первоначальная версия проекта мирного соглашения по Украине, включавшая 28 пунктов, была переработана и уменьшена до 22 положений. Изменения произошли вследствие обсуждений с участием украинских властей и американских дипломатов, занимающихся решением кризиса, передаёт РБК.

Первоначальный план американской администрации по урегулированию конфликта на Украине был сокращен с 28 до 22 пунктов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета.

По словам американского лидера, многие республиканцы считали, что первый проект, из 28 пунктов, был «слишком благоприятен для России».

На вопрос, изменил ли Вашингтон что-то, Трамп ответил: «Это была просто карта. Все, что было, это карта. Это был не план. Это была концепция. И оттуда они взяли каждый из 28 пунктов, а затем свели к 22 пунктам. По многим из них было найдено решение, и на самом деле очень благоприятное. Так что посмотрим, что будет», — сказал президент США.

Официальный представитель Белого дома уточнил, что содержание сокращения направлено на устранение разногласий и создание компромисса, устраивающего обе стороны конфликта. Некоторые ключевые моменты первоначального плана, признанные чрезмерно жесткими, подверглись изменению или удалению, чтобы облегчить диалог и повысить шансы на принятие договора всеми участниками процесса.

Сообщается, что обновленная версия содержит уже всего 19 пунктов.

Российская сторона и ряд западных изданий подтвердили, что в новой версии мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине отсутствует положение о максимальном количестве военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). Эта информация поступила из разных источников, включая российское агентство «РБК-Украина» и международные СМИ, такие как Bloomberg.

В предыдущей версии документа предполагалась фиксация лимита численности ВСУ на уровне 600 тысяч человек, однако в процессе подготовки новой редакции этот пункт был исключён. Теперь в тексте фигурирует формулировка «остаётся», что означает отсутствие конкретного ограничения на военную мощь украинской армии.

Среди изменений также отмечается исключение пункта о размораживании российских государственных активов, находящихся под санкциями. Такие активы останутся заблокированными, что соответствует официальной позиции Москвы, выражающей недовольство любым использованием заблокированной собственности.

Ещё одно важное изменение касается судьбы интеграции Украины в структуры Североатлантического альянса (НАТО). Формулировки о запрете присоединения Украины к этому военно-политическому блоку теперь вынесены в отдельный раздел, рассматриваемый вне основного текста плана. Тем временем российские представители неоднократно подчёркивали своё негативное отношение к такому развитию событий, отмечая нежелательность расширения НАТО на восток.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва получила черновой вариант мирного плана Трампа, который «верстался» на пониманиях, достигнутых по итогам саммита в Анкоридже. Обновленный план, состоящий из 19 пунктов, Россия не получала, добавил он.

По сведениям Bloomberg, российская сторона сочла сокращенный до 19 пунктов мирный план по Украине провальным.