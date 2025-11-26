Выдача льготных ипотечных кредитов выросла на 64% в октябре 2025 года

Объединенное кредитное бюро обнародовало статистику выдачи льготных ипотечных займов россиянам в октябре текущего года. Всего за указанный период банками было выдано 58,59 тысячи ипотек на общую сумму 338,78 миллиардов рублей. Льготные кредиты составили 55% от общего числа выданных займов и 72% от общей суммы кредитования на жилье.

По сравнению с октябрем предыдущего года наблюдается значительный рост: количество выданных льготных ипотек увеличилось на 64%, а общий объем выдаваемых средств вырос на 68%.

Анализируя средние показатели, в октябре 2025 года средняя величина льготного займа увеличилась до 5,78 миллиона рублей, что превышает показатель октября 2024 года (5,63 миллиона рублей).

В течение последних десяти месяцев 2025 года общее количество выданных льготных кредитов составило 420,03 тысячи штук на общую сумму 2,41 триллиона рублей. Несмотря на рост активности в последнем месяце, общая картина за десять месяцев показала обратную динамику: количество кредитных сделок сократилось на 23%, а объем заемных средств упал на 18% по сравнению с предыдущими показателями.

Отдельно стоит отметить ситуацию в Иркутской области, где в октябре было выдано 766 льготных ипотечных кредитов общим объемом 4,11 миллиарда рублей. Таким образом, льготы покрывают 60% всей ипотеки, выданной в данном регионе.