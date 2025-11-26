Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала возникновение информационной кампании вокруг предложенного Соединенными Штатами плана урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, подобные мероприятия возникают всякий раз, когда появляются позитивные сигналы в направлении политического урегулирования проблемы, сообщают "Ведомости" со ссылкой на эфир радио Sputnik.

«Как только начинаются какие-то практические шаги в сторону политико-дипломатического процесса, включается кнопка "шум". Субстанции за этим очень мало. Это комментарии комментариев и обсуждение неподтвержденного», – подчеркнула дипломат.

Захарова пояснила, что подобная активность служит своеобразным сигналом к запуску пропагандистских кампаний, нацеленных на ослабление перспектив примирения. По ее убеждению, значительная часть мировых игроков стремится предотвратить прогресс в урегулировании кризиса путем распространения дезинформации и необоснованных обвинений.

Она добавила, что первоначальный план США предусматривал гораздо большее число пунктов, но впоследствии был сокращен до двадцати двух, став менее подробным и исчерпывающим документом. Такой подход свидетельствует о стремлении Запада избегать серьезных попыток реального прогресса и поддерживать нестабильность.

26 ноября NBC News со ссылкой на источники сообщал, что министр армии США Дэн Дрисколл на переговорах с представителями Украины в Киеве на прошлой неделе «дал мрачную оценку» ситуации в зоне спецоперации и предупредил Украину о «неизбежном поражении». Он подчеркнул, по данным издания, что дальше положение украинской армии может стать только хуже, поэтому лучше сейчас завершить урегулирование конфликта с Россией.