Эн+ провел первый благотворительный квартирник в Ангарске

Собранные средства направили в Общественный фонд «Семьи детям». Сотрудники энергохолдинга уверены: чтобы изменить мир, начинать с себя – быть добрее.

Никакой боязни и стеснения, на сцену на квартирнике поднимались только те, кто сам этого хотел. И круг выбранных произведений был необычайно широк: от стихов собственного сочинения до всем известных песен о Родине. Главным же событием вечера стало выступление известной в Приангарье группы «Камчатка FM», которая исполнила кавер-версии знаменитых хитов.

В ходе мероприятия было собрано более 30 тыс. рублей, которые уже перечислены в общественный Фонд «Семьи детям». На эти деньги в помещении фонда обустроят кухню, чтобы воспитанники могли комфортно заниматься кулинарией, чувствуя тепло домашнего уюта.

«Программа корпоративного волонтерства «Помогать просто» в компании Эн+ развивается уже не первый год. Радостно видеть, что волонтеров становится всё больше, а мероприятия — регулярными. Это по-настоящему согревает наши сердца», — рассказала организатор мероприятия, менеджер программы корпоративного волонтерства «Помогать просто» Мария Мироновская.

«Спасибо вам — добрым, энергичным, настоящим. Спасибо всем, кто поддерживает наши проекты и помогает сиротам Иркутской области. От всей души — благодарим», — сказала директор благотворительного фонда «Семьи детям» Анна Садовская.

Ежегодно энергохолдинг Эн+ реализует десятки социальных инициатив, которые направлены на поддержку и развитие городов ответственности. Основатель энергохолдинга Олег Дерипаска не раз говорил о важности волонтерских программ. Их цель остается неизменной уже много лет: просто помогать людям.