Инго Банк возглавил рейтинг премиальных карт

Премиальная ИнгоКарта заняла первое место в рейтинге премиальных дебетовых карт «Mir Supreme», составленном аналитиками независимого финансового маркетплейса Выберу.ру в ноябре 2025 года.

Всего в рейтинге оценивались премиальные карты 20 банков. При его составлении эксперты Выберу.ру сравнивали ключевые характеристики карт, среди которых стоимость обслуживания, размер кешбэка, условия перевода средств в другие банки, снятия наличных денег и обмена баллов кешбэка на рубли, дополнительные сервисы и привилегии. Дополнительно учитывались надежность и значимость банка на финансовом рынке.

Среди ключевых характеристик премиальной ИнгоКарты аналитики выделили бесплатное обслуживание при соблюдении условий, повышенный кешбэк до 10% с выбором наиболее популярных категорий «Супермаркеты» и «На всё» на постоянной основе, а также улучшенные условия при открытии накопительных счетов, инвестировании, оформлении страхования, комфортные условия посещения бизнес-залов и страхования путешественников, а также компенсация чеков за рестораны в аэропортах и такси, выгодный курс обмена валюты.

«Сегодня конкуренция в премиум-сегменте становится острее, поэтому на первый план выходят решения, соответствующие высоким ожиданиям потребителей. Успех определяется не только надёжностью и доступностью продуктов, но и способностью предложить клиенту уникальную ценность: сочетать высокое качество обслуживания и гибкость сервисов, учитывая индивидуальные потребности клиентов. Оценка рейтинга – подтверждение правильности выбранного курса», - отметила руководитель по развитию бизнеса сегмента состоятельных клиентов Инго Банка Диана Лаптева.

Подробнее ознакомиться с рейтингом «Лучшие премиальные дебетовые карты Mir Supreme» можно по ссылке.