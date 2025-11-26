Новости

Инго Банк поблагодарил клиентов в День качества специальными подарками и консультациями

Инго Банк ежегодно принимает участие в праздновании Всемирного дня качества, который отмечается во второй четверг ноября. Во всех отделениях банка 13 ноября посетителей ждут специальные подарки и персональные консультации по вопросам банковского обслуживания.

«Ежегодно услугами банка пользуются свыше 250 тысяч розничных и корпоративных клиентов, и качество обслуживания — один из главных приоритетов Инго Банка. Поэтому мы стремимся обеспечить для каждого клиента высокий уровень сервиса. День качества позволяет вновь напомнить о ценности взаимодействия с нашими клиентами и поблагодарить их за выбор», - отметил директор департамента маркетинга и внешних коммуникаций Роман Силаев.

Инго Банк не только предоставляет финансовые продукты и услуги, но и создаёт с клиентами долгосрочное партнёрство. В этот день банк выражает благодарность за вклад, который клиенты вносят в общее развитие.

Ранее Инго Банк получил ряд наград в сфере клиентского опыта. Так, банк стал лауреатом крупнейшей российской премии в индустрии клиентского сервиса CX WORLD AWARDS, проект оценили в номинации «Лучшая практика использования обратной связи и понимания клиентов». Банк также получил награду в ежегодной национальной премии финансовых инноваций FINNEXT-2025 в номинации «Клиентский сервис».

В 2025 году Инго Банк улучшил качество клиентского обслуживания и расширил географию банковского сервиса. География доставки карточных продуктов была расширена до 1000 населенных пунктов России. Также Инго Банк – один из лидеров рынка по качеству телефонного обслуживания: 94% обращений решается на первой линии поддержки — показатель, сопоставимый с лучшими практиками ритейла и медицины.

Реклама. АО Банк Инго. Инго Банк erid:2Vfnxw8JxUH

/ Сибирское Информационное Агентство /
