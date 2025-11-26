Вклад «Золотая осень»: попадание в топ-10 лучших вкладов года

Аналитики ресурса «Выберу.ру» проанализировали в ноябре вклады среди банков ТОП 51-100 и составили рейтинг вкладов с максимальным доходом. Вклад «Золотая осень» Солид Банка занял 7 место из предложений банков.

В ходе исследования были проанализированы текущие условия рублёвых вкладов на срок до 3-х месяцев в ТОП 51-100 банков страны по активам, и рассчитаны наиболее выгодные вкладчикам варианты. При составлении рейтинга учитывались не только значение процентной ставки по договору, но и такие факторы как:

- срок вклада;

- минимальная сумма вклада;

- условия начисления процентов, включая капитализацию;

- реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия договора;

- дополнительные возможности для вкладчиков — пополнение/снятие части сумм или процентов, онлайн оформление, др.;

- условия досрочного расторжения договора вклада;

- значимость банка на финансовом рынке.

«Золотая осень» – сезонный вклад с повышенной ставкой на короткий срок.

Условия:

• Сумма – от 30 000₽ до 5 000 000₽.

• Базовая ставка – 16% годовых. Возможно повышение до 16,3% годовых при оформлении дебетовой карты по ТП «Солид PRIME», ТП «Зарплатный».

• Срок – 91 день.

• Выплата процентов – по окончанию срока вклада.

• Пополнение – не предусмотрено.

• Пролонгация – не предусмотрена. Полные условия на сайте банка.

«Открыть вклад можно в офисах Солид Банка в 17 городах России: Альметьевск, Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Елизово, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Тула, Уфа, Хабаровск, Якутск. Посмотреть всю линейка вкладов здесь», – говорится в сообщении банка.