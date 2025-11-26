Новости

Альфа-Банк и институт AIRI подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о партнерстве, направленное на развитие долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в области искусственного интеллекта, подписано в ходе международной конференции AI Journey.

Ключевыми направлениями совместной работы станут развитие научно-исследовательской деятельности, взаимная техническая и информационная поддержка, а также организация совместных мероприятий, таких как научные семинары и конференции.

«Подписание соглашения с Институтом AIRI подчеркивает нашу приверженность лидерству в развитии инновационных решений на основе искусственного интеллекта. Объединяя усилия с ведущими специалистами в области ИИ, мы сможем ускорить внедрение передовых технологий и повысить эффективность бизнеса. Мы рассчитываем, что сотрудничество принесет ощутимую пользу нашим клиентам и откроет новые горизонты развития для всей финансовой отрасли», — отметил Дамир Баттулин, директор по развитию цифровых каналов Альфа-Банка.

Документ закладывает прочную основу для объединения усилий и компетенций сторон в одной из самых перспективных технологических сфер. Партнеры намерены сосредоточиться на практической реализации инноваций — совместной разработке и внедрении новых технологий и продуктов. Взаимодействие будет осуществляться через регулярный обмен информацией, консультации и планирование проектов.

«Уверен, что объединение наших знаний и ресурсов в сфере искусственного интеллекта позволит не только реализовать новые и успешные исследовательские проекты, но и создать практические решения, востребованные на рынке. Сотрудничество открывает новую главу в нашей работе и соответствует нашей миссии по созданию систем искусственного интеллекта, решающих задачи реального мира», — прокомментировал Иван Оселедец, доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор Института AIRI.


