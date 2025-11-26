Новости

Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?
ФАС включилась в спор банков и маркетплейсов
Алексеев, DNS: Дискуссии вокруг скидок маркетплейсов – это «манипуляция»
Глава Wildberries обратилась к властям с открытым письмом, обвинив банки в массовой атаке
Все материалы сюжета

Альфа-Банк запустил электронный документооборот с Республикой Беларусь

Альфа-Банк запустил трансграничный электронный документооборот (ЭДО) с Республикой Беларусь. Теперь банк может обмениваться документами со своими белорусскими партнёрами в полностью цифровом формате.

Ранее процесс подписания документов с контрагентами из Беларуси занимал до 2 недель и требовал бумажных оригиналов документов, курьерской доставки и ручной обработки. Благодаря интеграции российской и белорусской ЭДО-инфраструктур весь цикл — от создания до подписания — занимает менее 2 минут. Решение работает для всех текущих и потенциальных клиентов банка и охватывает ключевые направления сотрудничества.

Использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП/ЭЦП) обеих стран в рамках единого документооборота без необходимости дублирования на бумаге стало возможно после взаимного признания электронных подписей между Россией и Республикой Беларусь.

Технически решение реализовано через интеграцию аккредитованных ЭДО-провайдеров, что обеспечивает бесшовный и безопасный обмен документами в соответствии с требованиями законодательства обеих стран.

Беларусь является четвёртым по объёму торговым партнёром России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес