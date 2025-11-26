Больше 8 000 участников ждёт шоу-конференция „Альфа-Конфа“ с Владимиром Познером и другими звёздами

10 декабря 2025 года в Москве на одной из крупнейших площадок города — ЦСКА Арене пройдет Альфа-Конфа. Ожидается, что мероприятие посетит до 8 000 предпринимателей, владельцев бизнеса и топ-менеджеров ведущих компаний.

Альфа-Конфа — масштабный проект, который выходит за рамки традиционной конференции. Это серия оффлайн-мероприятий в формате шоу. За время существования проекта было проведено более 100 событий, которые посетило свыше 180 000 предпринимателей.

Гостей московской Альфа-Конфы ждет насыщенная программа и масштабный нетворкинг. Тема мероприятия — Культ бизнеса. В ее фокусе — поиск новых ресурсов для роста, нестандартные решения и свежие взгляды на управление и развитие компаний в современных условиях.

В качестве спикеров выступят: Владимир Верхошинский, Владимир Познер, Лина Арифулина, Гарретт Джонстон, Владимир Якуба. Спикеры расскажут о трендах маркетинга и продаж, стратегиях бизнеса, харизме лидера, обменяются опытом и разберут личные кейсы предпринимателей.

Гостей ждет мультимедиа шоу, подготовленное совместно с командой международной продакшен-студии SILA SVETA. Мероприятие завершится выступлением специального музыкального гостя.

«Альфа-Конфа давно вышла за рамки просто конференции — это пространство, где предприниматели получают энергию и идеи для роста. В этом году мы делаем шаг дальше и говорим о Культе бизнеса — о силе личности, смелости решений и новом подходе к развитию компаний. Мы собираем в Москве лучших экспертов и самых энергичных предпринимателей, чтобы вместе искать возможности, которые определят завтрашний день», — прокомментировал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.