Ольга Яшенина возглавила платежный бизнес в Альфа-Банке

Ольга Яшенина назначена директором платежного бизнеса и Старшим вице-президентом Альфа-Банка. Ранее она отвечала за российский и международный контур платежного бизнеса в Т-Банке. В новой должности Ольга будет отвечать за развитие платежных решений Альфа-Банка, а также улучшение клиентского пути в рамках этих решений.

Новое назначение позволит усилить платежную систему Альфа-Банка и поспособствует ее масштабированию. Ольга сосредоточится на развитии финтех-платформы Альфа-Банка, интеграции профильных дочерних обществ в общую стратегию, развитии бизнеса, инноваций и технологий.

«Назначение на должность директора платежного бизнеса и Старшего вице-президента Альфа-Банка открывает для меня новые возможности и масштабные задачи по развитию направления. Платежи — одно из ключевых звеньев нашего взаимодействия с клиентами, и моя цель — укрепить существующую инфраструктуру, обеспечить ее устойчивость и технологическую гибкость, а также ускорить внедрение инновационных решений. Особое внимание я буду уделять совершенствованию клиентского опыта: от первых шагов в наших цифровых сервисах до завершения каждой платежной операции. Мы стремимся создавать такие продукты, которые позволяют клиентам решать свои задачи быстрее, проще и комфортнее, независимо от канала обслуживания. Уверена, что совместно с командой мы сможем вывести платежный бизнес Альфа-Банка на новый уровень, сохранив высокое качество сервиса и продолжая задавать стандарт на рынке», — рассказала Ольга Яшенина.