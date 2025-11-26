Alfa Research Center запускает уникальный курс в Высшей школе экономики

Курс «Продуктовые исследования. Мышление будущего» вошел в образовательную программу HR Tech магистратуры на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ от Альфа-Банка.

Преподавать на курсе будут исследователи ARC — в вузе высоко оценили их квалификацию. Эксперты обладают глубоким знанием методологии и одновременно являются действующими практиками с внушительным опытом внедрения находок исследований в продукты.

Курс рассчитан на 108 академических часов и будет идти восемь месяцев. Обучение построено на примере бизнес-кейсов Альфа-Банка и ВШЭ. Все занятия пройдут на территории Alfa Research Center, где студенты смогут изучить создание человекоцентричных продуктов.

Ценность курса заключается ещё и в том, что полученным знаниям можно найти практическое применение в любой сфере, будь то HR, финтех, девелопмент или нефтяная промышленность, и любом направлении — например, в комьюнити-менеджменте.

«Современная культура создания продуктов опирается на глубокое понимание своей аудитории — это необходимая основа для успешного бизнеса. Поэтому мы строим образовательный процесс вокруг исследовательских механизмов, которые служат рабочим инструментом для достижения бизнес-целей. В ходе обучения участники также знакомятся с современными технологиями анализа поведения и эмоционального отклика клиентов, чтобы в дальнейшем применять их в своей практике», — прокомментировал Игорь Захарченко, руководитель дирекции Alfa Research Center.

В марте 2025 года ARC уже опробовал программу в рамках пилотного курса, и она получила самый высокий NPS (индекс лояльности, отражающий, насколько продукт готовы рекомендовать другим) среди всех курсов НИУ ВШЭ. Студентами стали уже состоявшиеся профессионалы, сотрудники различных компаний с реальным практическим опытом и пониманием потребностей бизнеса. Они отмечали, что материал преподносится в максимально доступной и понятной форме, а сама программа помогает увидеть, как механизмы исследований работают «вживую».

После успешного запуска пилотного курса в НИУ ВШЭ стало очевидно, что потенциал у образовательного направления ARC гораздо шире. Всё больше компаний видят в исследовательском подходе не просто инструмент анализа, а способ развивать продуктовые команды и бизнес в целом. На текущий момент сформировались три ключевых направления, в которых Alfa Research Center развивает свои корпоративные образовательные продукты: исследования для продуктовых команд, обучение исследователей и исследовательских команд для других компаний, а также образовательные программы для топ-менеджеров.