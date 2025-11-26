Аналитики Альфа-Банка вошли в число лучших в России по версии крупнейших компаний

Аналитики Альфа-Банка стали победителями в нескольких номинациях независимого рэнкинга «Лучший аналитик России–2025», который подготовили Санкт-Петербургская Международная Товарно-Сырьевая Биржа и Ассоциация финансовых аналитиков. По итогам голосования команда банка получила 11 золотых и 7 серебряных наград в 19 номинациях, укрепив свое лидерство в топе аналитических команд России.

В рэнкинге участвовали 16 команд ведущих инвестиционных банков, за которые голосовало 132 институциональных инвестора (управляющие компании, НПФ, страховые компании и family offices) и 60 крупнейших российских компаний. Первые места в своих номинациях заняли эксперты Альфа-Банка Борис Красноженов («Металлургия» и «Сырьевые рынки»), Наталия Орлова («Валютный рынок» и «Макроэкономика»), Евгений Кипнис («Потребительский сектор» и «Финансовый сектор») и Мария Радченко («Суверенный долг» и «Корпоративный долг»).