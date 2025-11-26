На Frank Invest & Insurance Award 2025 отметили технологический прорыв Альфа-Инвестиций

Альфа-Инвестиции получили награду «Лучшая динамика развития» по итогам исследования Frank RG «Розничные инвестиционные продукты и сервисы в России 2025», представленного на премии Frank Invest & Insurance Award 2025.

Эксперты отметили, что Альфа-Инвестиции укрепили позиции среди лидеров розничного брокерского обслуживания благодаря масштабному обновлению цифровой экосистемы: за год сервис улучшил функциональность мобильного приложения, запустил аналитический портал, обновил программы обучения и акционные предложения, а также внедрил сервис рыночного сентимента на основе ИИ.

Исследование Frank RG оценивало рынок по методике 360°. В ходе оценки аналитики провели сравнительный анализ 16 брокеров, 15 управляющих и 7 страховых компаний, экспертные интервью, опрос более 1000 активных инвесторов, оценку консультаций premium-менеджеров, тестирование более 400 функций в цифровых каналах брокеров, а также собрали и проанализировали статистические параметры по рынку страхования жизни.

«Для нас технологии — это не “надстройка”, а основа инвестиционного сервиса: мы постоянно усиливаем цифровой опыт и экспертный контент, чтобы человеку было проще принимать решения — от первых шагов до сложных стратегий. Мы благодарны Frank RG за высокую оценку и продолжим ускорять развитие продукта. Уже в ближайшее время расширим на все платформы сообщество “Альфа-Инвестор”, доступное в приложении Альфа-Инвестиций. Это пространство, где клиенты смогут не только читать экспертные материалы, но и делиться идеями, обсуждать рынки и формировать свою ленту», — комментирует Андрей Недбайло, руководитель розничного инвестиционного бизнеса Альфа-Банка.